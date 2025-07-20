Внуково и Шереметьево рассказали о ситуации с графиком полетов

Внуково и Шереметьево налаживают график полетов после отмены ограничений

Московский аэропорт Внуково работает над восстановлением расписания полетов на фоне снятия ограничений на использование воздушного пространства. Об этом говорится в Telegram-канале авиагавани.

«Задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов… На данный момент очередей и скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники аэропортов принимают все меры, чтобы нейтрализовать неудобства и оперативно восстановить работу.

В Telegram-канале Шереметьево говорится, что сотрудники гавани обеспечивают стабильную деятельность и продолжают обслуживать как российские, так и зарубежные авиакомпании на вылет и прилет в рамках очередности.

Помимо этого, пассажиров призвали готовиться к более длительному ожиданию вылетов. Статус полетов пассажирам посоветовали проверять в официальных каналах авиаперевозчиков.

До этого авиакомпания «Победа» сообщила, что корректирует расписание полетов из-за ограничений, введенных в районе московских аэропортов Внуково и Шереметьево.

Ранее представитель Росавиации рассказал, что несколько часов находится в самолете.