Назван фактор, повышающий риск летального исхода от рака

Смертность от рака, связанного с употреблением алкоголя, в США почти удвоилась за последние три десятилетия. К такому выводу пришли ученые онкологического центра Сильвестра при Университете Майами. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Oncology.

Анализ охватил данные о здоровье населения с 1990 по 2021 год. Он включал показатели смертности от видов рака, тесно связанных с потреблением алкоголя: груди, печени, толстой кишки, горла, рта, пищевода и голосовых связок. Результаты показали, что почти за 30 лет количество летальных исходов от этих заболеваний выросло с 12 до 23 тысяч в год. Особенно заметный рост был отмечен среди мужчин старше 55 лет — более чем на 1% ежегодно.

Несмотря на серьезную угрозу, уровень осведомленности остается низким. По данным опроса 2019 года, лишь 45% американцев знают о связи алкоголя с раком, тогда как о вреде курения осведомлены 89%.

Ученые отметили, что алкоголь может вызывать рак с помощью нескольких биологических механизмов. Когда алкоголь (этанол) попадает в организм, он расщепляется до ацетальдегида — токсичного соединения, признанного канцерогеном. Ацетальдегид повреждает ДНК и мешает ее восстановлению. Он также вызывает мутации, которые могут привести к развитию опухолей.

Кроме того, метаболизм алкоголя усиливает образование свободных радикалов, которые вызывают окислительное повреждение клеток, включая ДНК, белки и липиды. Злоупотребление спиртным также повышает уровень эстрогена — особенно у женщин. Избыток этого гормона связан с повышенным риском рака молочной железы.

Ранее была названа пищевая добавка, несовместимая с алкоголем.