На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Назван фактор, повышающий риск летального исхода от рака

JCO: алкоголь повышает риск летального исхода от семи видов рака
close
Depositphotos

Смертность от рака, связанного с употреблением алкоголя, в США почти удвоилась за последние три десятилетия. К такому выводу пришли ученые онкологического центра Сильвестра при Университете Майами. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Oncology.

Анализ охватил данные о здоровье населения с 1990 по 2021 год. Он включал показатели смертности от видов рака, тесно связанных с потреблением алкоголя: груди, печени, толстой кишки, горла, рта, пищевода и голосовых связок. Результаты показали, что почти за 30 лет количество летальных исходов от этих заболеваний выросло с 12 до 23 тысяч в год. Особенно заметный рост был отмечен среди мужчин старше 55 лет — более чем на 1% ежегодно.

Несмотря на серьезную угрозу, уровень осведомленности остается низким. По данным опроса 2019 года, лишь 45% американцев знают о связи алкоголя с раком, тогда как о вреде курения осведомлены 89%.

Ученые отметили, что алкоголь может вызывать рак с помощью нескольких биологических механизмов. Когда алкоголь (этанол) попадает в организм, он расщепляется до ацетальдегида — токсичного соединения, признанного канцерогеном. Ацетальдегид повреждает ДНК и мешает ее восстановлению. Он также вызывает мутации, которые могут привести к развитию опухолей.

Кроме того, метаболизм алкоголя усиливает образование свободных радикалов, которые вызывают окислительное повреждение клеток, включая ДНК, белки и липиды. Злоупотребление спиртным также повышает уровень эстрогена — особенно у женщин. Избыток этого гормона связан с повышенным риском рака молочной железы.

Ранее была названа пищевая добавка, несовместимая с алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами