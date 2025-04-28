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Стало известно, у каких людей алкоголь быстрее разрушает печень

CGН: алкоголь сильнее вредит печени при диабете и гипертонии
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При диабете, гипертонии или наличии лишнего жира на животе риск развития алкогольной жировой болезни печени повышается в два раза. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

В исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. Они рассказали, как часто и в каком количестве потребляют алкогольные напитки. Также все добровольцы предоставили доступ к своим медицинским картам, а некоторые из них — сообщили о наличии хронических заболеваний.

Результаты показали, что у людей с высоким кровяным давлением, сахарным диабетом или абдоминальным ожирением злоупотребление алкоголем повышает риск развития жировой болезни печени в два раза. Ученые объяснили, что избыточное накопление жира в печени может привести к воспалению и образованию рубцов, которые ограничивают функцию органа. При отсутствии лечения нормальная ткань органа будет продолжать заменяться соединительной. Эта патология известна как цирроз.

По словам исследователей, жир на животе, избыток сахара в крови и гипертония усиливают разрушительное воздействие алкоголя, ускоряя накопление жира в печеночных клетках. Ученые посчитали, что такой опасный эффект проявляется при ежедневном потреблении двух порций алкоголя у женщин и четырех порций — у мужчин.

В США одна порция алкоголя равняется 14 г этанола. Такое количество содержится в двух бокалах вина, 250-350 мл пива или одной рюмке (бокале) крепкого напитка.

Ранее был найден способ выявить ожирение печени за 16 лет до появления симптомов.

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