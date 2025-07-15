Эксперт рассказал о возможных поломках после затопления машины ливнем

Двигатель затопленного ливнем автомобиля нельзя заводить сразу, поскольку это может привести к серьезной поломке. Об этом «Газете.Ru» рассказал автогонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Владимир Верхоланцев, отметив, что в первую очередь машину необходимо отвезти в сервис на диагностику.

«Когда машину заливает водой во время ливня, последствия зависят не только от глубины залива, но и от того, в каком состоянии автомобиль был до этого. Даже если вода поднялась не выше колес, проблемы могут начаться уже с системы тормозов, проводки и салонной электроники. Если затопление произошло во время стоянки, первое, что нужно сделать — не пытаться сразу завести двигатель. Вода может попасть во впуск, и тогда попытка запуска приведет к гидроудару, а это — серьезная поломка двигателя, в том числе погнутые шатуны и разрушенные поршни. Лучше всего вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль на сервис, где можно провести дефектовку. Даже при визуально «сухом» моторе влага способна попасть в электронные блоки, фишки, разъемы. Через сутки-двое коррозия начнет разъедать контакты, и даже простые блоки вроде реле или блоков ABS начнут глючить», — сказал он.

Верхоланцев заявил, что ездить на затопленном автомобиле до диагностики опасно, поскольку влага, попавшая внутрь, может повлиять на системы не сразу.

«Можно ли ехать на машине после затопления? Без диагностики — нет. Даже если заводится и «едет нормально». Электрика может сбоить с задержкой, гидроудар может проявиться не сразу. Самый надежный способ — эвакуация и комплексная проверка. В идеале — диагностика систем впуска, моторного масла (на наличие воды), тормозной жидкости, трансмиссионного масла, а также электрики. Чем быстрее вы начнете осмотр, тем больше шансов сохранить машину без серьезных вложений. Даже если внешне все выглядит неплохо, влага в автомобилях работает медленно, но разрушительно. Не ждите, пока появится запах, ржавчина или отказ систем. Работайте на опережение», — уточнил эксперт.

Верхоланцев подчеркнул, что при попадании воды в салон нужно демонтировать сиденья и ковровые покрытия, чтобы просушить — в ином случае там может образоваться плесень или случиться короткое замыкание.

«Все, что находилось ниже уровня воды, нуждается в ревизии. Особенно это касается моторного отсека, аккумулятора и монтажного блока предохранителей. Если вода попала в салон, нужно демонтировать сиденья и ковровое покрытие. Под коврами чаще всего скрывается шумоизоляция на губчатой основе, которая впитывает воду и начинает преть. Оставлять такую влагу внутри — это гарантированная плесень, запах и возможное короткое замыкание. Салонную электрику (например, датчики, блоки комфорта, управление стеклоподъемниками) обязательно нужно прозвонить», — добавил он.

По словам автогонщика, если затопление начало происходить после остановки в воде во время движения, ни в коем случае нельзя пытаться уехать с места происшествия.

«Если затопление застало вас в движении, и вы успели остановиться в воде, не пытайтесь уехать, даже если двигатель работает. Вода может попасть в трансмиссию через сапуны — это вентиляционные отверстия, через которые внутрь попадает воздух. Вместе с ним внутрь может попасть влага. Масло с водой — это вспененная эмульсия, которая перестает смазывать. В таких условиях коробка передач или раздатка изнашиваются катастрофически быстро. То же касается ступичных подшипников, шарниров, пыльников — даже если снаружи они выглядят нормально, влага внутри делает свое дело», — заключил он.

15 июля на Москву обрушился сильный ливень. По прогнозу синоптиков, непогода в столице сохранится до конца дня. МЧС ранее предупреждало о грозе, сильных осадках и ветре с порывами до 23 м/с.

После этого в соцсетях жители начали делиться кадрами затопленных дождем автомобилей.

Ранее в Москве из-за сильного ливня затопило Дмитровское шоссе.