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В Ростове-на-Дону цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с жителей

В Ростове-на-Дону задержали цыган, собиравших деньги под видом бойцов «Ахмата»
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Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о задержании полицией Ростова-на-Дону мужчин, которые собирали деньги с населения, представляясь военнослужащими. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону полицейские задержали двоих цыган, под видом военных собиравших с горожан денежные средства. С этой целью мужчины переоделись в военную форму и представлялись бойцами отряда «Ахмат» из Чеченской Республики», — заявил Алаудинов.

Он отметил, что местные сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на этих мужчин и установили, что они не имеют никакого отношения к военнослужащим. Алаудинов добавил, что в отделении полиции задержанные принесли свои извинения военнослужащим и гражданам России.

До этого Алаудинов сообщил, что в составе подразделения «Ахмат» служат представители различных национальностей, включая японцев, китайцев и корейцев. По его словам, в начале проведения специальной военной операции на Украине в 2022 году в подразделение принимали исключительно чеченцев. Однако впоследствии в «Ахмат» стали поступать как русские, так и иностранные граждане.

Ранее были раскрыты планы СБУ по ликвидации командирского состава спецназа «Ахмат».

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