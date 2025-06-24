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Россия готовится ввести безвизовый туробмен с Вьетнамом

Минэкономразвития: Россия хочет ввести групповой безвизовый туробмен с Вьетнамом
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Проект соглашения о запуске группового безвизового туристического обмена между Россией и Вьетнамом готов, в течение месяца будет передан Ханою. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев.

Россия разрабатывала соглашение по просьбе Вьетнама. В Ханое узнали о работе механизма группового безвизового туробмена России с Китаем и Ираном и попросили о том, чтобы ввозить своих туристов в РФ в рамках групповых безвизовых поездок.

Сейчас у России с Вьетнамом действует безвизовое соглашение в одностороннем порядке. Россияне ездят в азиатскую визу без визы. Если Москва и Ханой договорятся, в будущем вьетнамцы также смогут приезжать в Россию без виз.

При этом Кондратьев отметил, что запуск группового безвиза — перспектива небыстрая. С Индией такая работа ведется на протяжении двух лет. Данный процесс зависит не только от России, но и от зарубежных партнеров, внутригосударственных процедур по согласованию, добавил чиновник.

Ранее Россия вышла в лидеры по темпам прироста турпотока во Вьетнам.

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