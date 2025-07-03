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Цифры из печенья с предсказанием принесли женщине $50 тысяч

Женщина сыграла в лотерею числами из печенья с предсказанием и выиграла $50 тыс.
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Sergey Dudikov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Кентукки выиграла в лотерею $50 тысяч, используя числа из печенья с предсказанием, пишет UPI.

Как рассказала Кэти Бейли, она решила воспользоваться числами из печенья с предсказанием, которое съела ее дочь, и использовать эти цифры в лотерейной билете. Уведомление о выигрыше стало для женщины полной неожиданностью. Сидя за ноутбуком, она увидела всплывающее окно с надписью «Победитель» и суммой в $50 тысяч. По словам американки, ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее.

«Это было слишком сложно переварить, мне пришлось дважды проверить, чтобы убедиться, что я не в бреду», — поделилась эмоциями Кэти.

Выигрыш пришелся как нельзя кстати: муж Бейли планирует выйти на пенсию в декабре, и дополнительные средства помогут семье лучше подготовиться к будущему.

«Мы уже позаботились о доме, фургоне и грузовике, так что это будет просто приятным дополнением к нашим сбережениям», — отметила Кэти.

Ранее десятки тысяч норвежцев были неверно проинформированы о крупных выигрышах в лотерею.

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