Жителей нескольких населенных пунктов Камчатки предупредили об угрозе цунами

В ряде населенных пунктов Камчатки после землетрясения объявили угрозу цунами

Угрозу цунами объявили в нескольких населенных пунктах Камчатского края после того, как в акватории Тихого океана произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что всего в акватории Тихого океана зафиксировали два землетрясения.

Первое из них имело магнитуду 5,3. Эпицентр природного катаклизма располагался в 146 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, а очаг залегал на глубине 20 км. Подземные толчки силой до трех баллов могли ощутить жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского, но угроза цунами не объявлялась.

«После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов <...>. Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 метра», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в Усть-Камчатске может произойти подъем уровня воды до 0,19 метра.

На этом фоне МЧС РФ рекомендовало жителям данных населенных пунктов не приближаться к воде и уйти на возвышенность.

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