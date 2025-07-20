На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей нескольких населенных пунктов Камчатки предупредили об угрозе цунами

В ряде населенных пунктов Камчатки после землетрясения объявили угрозу цунами
true
true
true

Угрозу цунами объявили в нескольких населенных пунктах Камчатского края после того, как в акватории Тихого океана произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что всего в акватории Тихого океана зафиксировали два землетрясения.

Первое из них имело магнитуду 5,3. Эпицентр природного катаклизма располагался в 146 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, а очаг залегал на глубине 20 км. Подземные толчки силой до трех баллов могли ощутить жители отдельных районов Петропавловска-Камчатского, но угроза цунами не объявлялась.

«После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов <...>. Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 метра», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в Усть-Камчатске может произойти подъем уровня воды до 0,19 метра.

На этом фоне МЧС РФ рекомендовало жителям данных населенных пунктов не приближаться к воде и уйти на возвышенность.

Ранее у берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 6.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами