На въезде в Калининградскую область образовались пробки из иностранных туристов

Многочасовые пробки из польских и немецких туристов образовались на въезде в Калининградскую область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале отмечается, что иностранные туристические агентства активно продают путевки в Калининград. При этом на зарубежных площадках фиксируется кратное увеличение спроса на бронирование отелей и апартаментов в российском городе.

«Наплыв связывают с тем, что цены в России ниже, а сервис лучше», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что туристов «заманивают» предложениями отведать русские пельмени и попробовать икру.

18 июля министерство иностранных дел Польши опубликовало на странице в социальной сети X заявление, в котором рекомендовало гражданам республики отказаться от поездок в Россию. В качестве причин были указаны продолжающийся конфликт на Украине и решение российских властей включить Польшу в список недружественных государств.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, сейчас у польских дипломатов ограничена возможность оказания помощи согражданам, если у них возникают проблемы во время поездок в российские города.

Ранее в Калининграде закрыли польское генеральное консульство.