Граждан Польши призвали не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Польши обратилось к гражданам страны, рекомендовав им отказаться от поездок в Россию. Пост с соответствующим содержанием был опубликован на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

«МИД не рекомендует совершать поездки в РФ в связи с конфликтом на Украине и признанием Польши недружественным государством со стороны российских властей», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что сейчас у дипломатов из Польши ограничена возможность оказания помощи гражданам республики, если у них возникают проблемы во время поездок в Москву и другие российские города. Причина заключается в сокращении числа польских консульских сотрудников в РФ.

11 июля министерство иностранных дел России объявило, что закрывает генеральное консульство Польши в Калининграде. Таким образом Москва ответила на решение Варшавы отозвать согласие на функционирование российского генерального консульства в Кракове. В сообщении подчеркивалось, что действия польского руководства являются необоснованными и враждебными.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что у Варшавы есть основания опасаться Москвы.