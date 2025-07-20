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Преподавательница университета требовала у студенток кровь в обмен на зачеты

Преподаватель из Тайваня заставляла студенток сдавать кровь, угрожая отчислением
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В Тайване тренер университетской футбольной команды угрожала студенткам академической задолженностью, заставляя их сдавать кровь. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Скандал разгорелся в Национальном тайваньском педагогическом университете (NTNU) после того, как одна из студенток по фамилии Цзянь публично выступила с обвинением 61-летней тренера по футболу Чжоу Тай-ин. По ее словам, женщина заставляла девушек сдавать кровь, угрожая отказом в дипломе или отчислением. Чтобы получить обязательные 32 кредита для выпуска, девушки проходили через изнуряющие «эксперименты» — по три сдачи крови в сутки, начиная с пяти утра и до позднего вечера, иногда по 14 дней подряд.

Некоторые пострадавшие признавались, что за время учебы сдали кровь более 200 раз. Кровь брали не специалисты, а посторонние, ссылаясь на «научные исследования» прямо на территории кампуса, а денежные компенсации забирала тренер для командного фонда. Под давлением общественности университет уволил Чжоу и опубликовал ее рукописное извинение. Однако официальное заявление позже было удалено со страницы университета в социальных сетях.

Ранее учительницу, чьи интимные фото нашли ученики, отстранили от работы на два года.

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