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Сибиряк сделал замечание шумевшему на улице юноше и получил выстрел в шею

Красноярец сделал замечание шумевшему на улице юноше и получил три пули в шею
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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске местный житель хотел утихомирить нарушителя общественного порядка и получил три пули в шею. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в мае 2025 года у дома по улице Карла Маркса. Местный житель услышал шум, который доносился с улицы. Мужчина вышел во двор и обнаружил там молодого человека, который нецензурно выражался. Сибиряк сделал ему замечание юноше. Тот отреагировал агрессией: достал из кармана пистолет и выстрелил в оппонента. Потерпевший упал на землю, а нападавший скрылся с места преступления. Позже раненый красноярец самостоятельно обратился к медикам.

Нарушителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на жизнь мужчины. Юноше грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Иркутской области отец выстрелил в сына и уговорил его никому не рассказывать об этом.

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