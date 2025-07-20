На Украине сотрудник прокуратуры на автомобиле сбил женщину

В Киеве сотрудник прокуратуры на машине сбил женщину и скрылся с места аварии

В Киеве сотрудник прокуратуры на автомобиле сбил женщину, находившуюся в пешеходной зоне. Об этом пишет украинское издание «Общественное. Новости».

Как рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, ДТП произошло вечером 19 июля. В результате аварии жительница Киева получила травмы. Сотрудник прокуратуры по фамилии Молочный, в свою очередь, скрылся с места происшествия.

«Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь. Молочного уже задержали», — говорится в материале.

При этом Кравченко подчеркнул, что решил взять дело под личный контроль и намерен представлять пострадавшую в суде.

18 июля заместитель мэра города Семилуки в Воронежской области Геннадий Чуркин на автомобиле сбил семилетнего мальчика, который находился на пешеходном переходе. По данным Telegram-канала SHOT, авария произошла в Воронеже. Находившийся за рулем автомобиля мужчина не заметил ребенка, перебегавшего дорогу, и из-за этого не успел вовремя затормозить.

Прибывшие на место ДТП медики доставили пострадавшего в больницу: у него диагностировали ушибы и ссадины. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, водитель пока находится на свободе.

Ранее сын высокопоставленного чиновника из Дагестана на автомобиле сбил школьницу.