В Воронеже чиновник на Kia Cerato сбил семилетнего ребенка на зебре, и это попало на видео

В Воронеже чиновник сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Вечером 15 июля Геннадий Чуркин, заммэра города Семилуки Воронежской области, ехал на служебном Kia Cerato. У пешеходного перехода он не заметил семилетнего ребенка, который перебегал дорогу. Чиновник не успел затормозить и снес мальчика», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как черный автомобиль сбивает ребенка.

По информации канала, прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пострадавшего мальчика: у него ушибы и ссадины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Водителя, который занимает пост заместителя мэра два месяца, не задержали.

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