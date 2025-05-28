Сын высокопоставленного чиновника из Дагестана насмерть сбил школьницу в Саратове

В Саратове 23-летний сын высокопоставленного чиновника из Дагестана насмерть сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщает 164.ru.

Инцидент произошел 27 мая на пересечении улиц Рахова и Соколовой. Находившийся за рулем Lada Vesta студент сбил 13-летнего ребенка. Девочка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Выяснилось, что студентом СГЮА, сбившим школьницу, является Даниял Шихтаимов — сын руководителя аппарата помощников и советников главы республики Дагестан Арсланбека Шихтаимова. Последний подтвердил 164.ru, что его сын является участником этого ДТП.

«Я сейчас в дороге, еду в Саратов. Мне позвонили из Следственного комитета и сообщили о произошедшем. Подробностей пока не знаю, но сам факт произошедшего мне известен», — сообщил чиновник.

В отношении Данияла Шихтаимова возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и сопряженном с оставлением места аварии. Мужчину задержали. Стражи порядка уже осмотрели место происшествия и проводят допрос свидетелей. Также назначены необходимые судебные экспертизы.

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