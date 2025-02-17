Задолженность компании Google перед телеканалами РФ достигла 2,8 дуодециллиона рублей (это сумма с 39 нулями. — прим. ред.) и не прекращает расти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский арбитражный суд.

«Сумма по подсчетам управляющего составляет 2,8 дуодециллиона рублей. Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой», — заявили на судебном заседании.

Представители российских кредиторов и сотрудники российской дочки Google просят признать требования по задолженности реестровыми, чтобы предприятие сначала рассчиталось с долгами по зарплате, а затем занималось другими задолженностями.

В конце октября прошлого года российские телекомпании потребовали у Google два дуодецеллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube.

В январе 2025 года корпорация Google оспорила в Международном арбитражном суде в Великобритании российский штраф в два дуодецеллиона рублей. Суд охарактеризовал действия российской стороны как «согласованную стратегию международного принуждения». В связи с этим штраф был признан неправомерным.

Ранее суд оштрафовал Google за инструкцию для сдачи в плен солдат РФ.