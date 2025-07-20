В России предложили «вполне реальный» вариант жилищной поддержки молодых семей

В ОП предложили создать жилищные кооперативы с господдержкой для молодых семей

Для молодых семей можно создать специальные жилищные кооперативы (вступавшие в кооперативы советские граждане строили жилье за свой счет, но получали от государства ссуду до 70% на срок до 20 лет и иные льготы), в которых строительство квартир будет субсидироваться государством. Такую идею высказал ТАСС глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, такая практика помогала молодым семьям решать жилищные вопросы в 1980-х.

«Кооператив получал субсидию до 70% от стоимости строительства жилья, а молодые семьи имели возможность решить таким образом свои проблемы», — пояснил член ОП.

Он отметил, что сейчас молодых семей в РФ немного и «вполне реально» поддержать их, сняв часть финансового бремени.

На этой неделе во время пресс-конференции у врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера спросили, планируется ли расширение областной программы поддержки молодой семьи. Журналист местного СМИ, 23-летний мужчина, рассказал, что в ближайшее время женится, однако детей они с супругой пока не планируют из-за жилищной проблемы — нет квартиры. Чиновник ответил: «Бог даст деточку, даст и денежку».

Ранее металлург, которого Путин назвал хитрюгой, предложил новый проект ипотеки.