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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Иране

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Ирана
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Ирана. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

«Землетрясение произошло в 21.37 по времени UTC (00.37 мск воскресенья) в 46 километрах от иранского города Горган с населением более 244 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали, отметили в центре.

Недавно сообщалось, что землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Курил. Магнитуда подземного толчка составила 6 км, глубина — 124 км.

6 июля сообщалось о землетрясении до четырех баллов на Южных Курилах.

До этого на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Жители отдельных районов краевого центра ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

Ранее в Японии сообщили о повышенной сейсмоактивности.

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