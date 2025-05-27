В Европе рухнули продажи электромобилей Tesla

Продажи электромобилей Tesla в странах ЕС за год обрушились на 52,6%

В апреле продажи электромобилей Tesla в странах Европейского союза снизились до 5 475 единиц — это на 52,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA).

Если к статистике добавить Великобританию, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли — Исландию, Норвегию и Швейцарию, — то падение продаж составит 49%, что лишь незначительно лучше.

В январе-марте текущего года Tesla показала 45-процентное снижение продаж в ЕС. Это свидетельствует о том, что проблемы компании Илона Маска усугубляются на европейском рынке. Рыночная доля Tesla в Евросоюзе сократилась с 1,3% до 0,6%, несмотря на то, что общий объем продаж электромобилей на аккумуляторах (включая гибриды) в регионе вырос на 26,4%.

При этом общие продажи автомобилей в Евросоюзе увеличились на 1,3%. В ACEA отмечают, что это может говорить о частичном восстановлении рынка, хотя в условиях нестабильной мировой экономики прогнозы остаются неопределенными. Среди крупных автопроизводителей наилучшие результаты продемонстрировал концерн BMW Group, увеличивший продажи на 9,8%. Volkswagen Group показал рост на 2%, а Renault Group — на 1,1%.

В мировом масштабе Tesla за первый квартал реализовала 336,7 тысячи автомобилей (аналитики ожидали 390 тысяч), что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом.

Одной из главных причин снижения интереса к бренду эксперты считают политическую активность Илона Маска и его спорные высказывания.

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