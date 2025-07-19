В Иране перевернулся автобус с пассажирами

В иранской провинции Фарс перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли 22 человека. Об этом заявил агентству ILNA глава службы скорой помощи провинции Масуд Абед.

Авария произошла на трассе между городами Фирузабад и Кевар.

«К сожалению, в этом трагическом инциденте из 58 пассажиров автобуса 22 человека погибли и 36 получили ранения», — сказал Абеда.

Он допустил, что число погибших может увеличиться с учетом того, в каком тяжелом состоянии находятся некоторые пассажиры.

Сегодня в Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус со школьниками после столкновения с УАЗом. Республиканский Минздрав сообщил, что число пострадавших выросло до 21, из них 18 детей. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы в Гунибскую ЦРБ. Организуется транспортировка раненых бортом медицинского вертолета в стационары Махачкалы.

До этого столкновение двух большегрузных автомобилей произошло в Омской области. ДТП случилось на 563 км трассы Тюмень — Омск. Сообщение об аварии в полицию поступило в 15:55 по местному времени (12:55 мск). После столкновения фуры загорелись. По предварительным данным, водители большегрузов получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее автомобиль врезался в толпу в Лос-Анджелесе.