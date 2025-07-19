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Десятки поездов отстали от графика из-за ж/д коллапса на юге России

ФПК: на перегоне в Ростовской области после атаки БПЛА задерживаются 75 поездов
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Shutterstock/Anna Nestera

Из-за падения фрагментов беспилотника ВСУ на одном из железнодорожных перегонов в Ростовской области задерживаются 75 пассажирских поездов. Об этом сообщает в Telegram-канале Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Там отметили, что железнодорожники прилагают все возможные усилия, чтобы движение поездов на перегоне между станциями «Лихая» и «Замчалово» вернулось в график.

Согласно посту, пассажиры могут получить актуальную информацию о ж/д движении в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» или, бесплатно позвонив по круглосуточному номеру 8-800-775-00-00.

В Ростовской области ранним утром 19 июля временно приостановили движение более 50 поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника. Как объяснили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Из-за случившегося на юге России произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

Ранее из-за «авиационного коллапса» не осталось билетов на поезда из Петербурга в Москву.

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Атаки БПЛА на Россию
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