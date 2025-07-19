Пенсионер взял кредит на услуги юристов и отсудил у них полмиллиона рублей

Москвич добился в судебном порядке выплаты компенсации в размере полумиллиона рублей от юридической компании, которая не смогла помочь ему увеличить размер пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Канал сообщает, что пожилой житель Останкинского района, увидев рекламу об увеличении пенсионных выплат, обратился к юристам, которые убедили его в возможности повышения его пенсии. Не имея достаточных средств, мужчина оформил кредит на сумму 150 тысяч рублей для оплаты юридической консультации.

Однако, после обращения в Пенсионный фонд Российской Федерации, пенсионер выяснил, что не существует законных способов увеличения его пенсии. Юридическая фирма отказалась вернуть деньги за предоставленную консультацию, что и послужило причиной обращения мужчины в суд.

В результате судебного разбирательства юридическая фирма была обязана выплатить пенсионеру 502 330 рублей.

До этого пожилая супружеская пара подверглась масштабной афере телефонных мошенников, в результате чего лишилась более 17 миллионов рублей и собственного автомобиля. Инцидент начался со звонка 75-летнему мужчине от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками энергоснабжающей компании. Под предлогом необходимости замены электросчетчиков они убедили его пройти процедуру идентификации и продиктовать код, полученный в SMS-сообщении. Доверчивый пенсионер в ходе беседы передал запрашиваемый код. Вслед за этим, мужчину убедили, что его учетная запись на портале государственных услуг якобы была скомпрометирована, а его денежным средствам угрожает несанкционированный вывод за рубеж.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники стали обманывать пенсионеров новым способом.