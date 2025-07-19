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В АТОР высказались о россиянах на борту судна, потерпевшего крушение во Вьетнаме

АТОР: россиян не было на борту затонувшего во Вьетнаме круизного лайнера
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Россиян предварительно не было на борту судна, перевернувшегося во Вьетнаме. Об этом сообщает в Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По ее информации, на потерпевшем крушение на севере страны Wonder Sea были только туристы из Вьетнама. Зарубежные СМИ, в свою очередь, пишут об отдыхающих из вьетнамского Ханоя.

В бухте Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря, прошлой ночью потерпело крушение прогулочное судно, на борту которого находились 53 человека, включая 48 туристов и пятерых членов экипажа. После получения сигнала о происшествии власти провинции Куангнинь, к которой относится район аварии, задействовали экстренные службы для проведения спасательной операции.

По последним данным, удалось помочь 22 людям, по меньшей мере 28 человек не выжили. Местные власти заявили, что судно с бортовым номером QN-7105 перевернулось из-за грозы с сильным ветром.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как четверо советских солдат 49 дней выживали в океане.

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