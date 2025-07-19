В РФ хотят блокировать доступ к фильмам, дискредитирующим традиционные ценности

Государственная Дума может обязать владельцев социальных сетей блокировать контент, который дискредитирует традиционные российские ценности. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию соответствующие поправки в законодательство, пишет «Интерфакс».

Согласно предложенным поправкам, владельцы сайтов и страниц, где за плату или просмотр рекламы распространяются аудиовизуальные произведения и которые посещает более 100 тысяч россиян в сутки, должны будут предотвращать распространение произведений, дискредитирующих российские духовно-нравственные ценности.

Также владелец такого сервиса в течение 24 часов после получения требования Роскомнадзора обязан прекратить распространение тех аудиовизуальных произведений, которым Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения, отозвало его или вынесло заключение о дискредитации традиционных ценностей.

Владелец соцсети с посещаемостью более 500 тысяч пользователей в сутки должен будет в течение суток ограничить доступ к распространяемому на личной странице пользователя контенту, в отношении которого Минкультуры приняло аналогичное решение.

До этого порядка двух третей жителей России (65%) заявили о готовности следовать традиционным ценностям, даже в случае их противоречия реальности.

Ранее россиянам разъяснили, что их ждет за чтение сайта нежелательной организации.