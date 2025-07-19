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Российские врачи удалили пациентке 17-килограммовую опухоль яичника

В Энгельсе врачи удалили у пациентки 17-килограммовую опухоль яичника
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Depositphotos

В Энгельсе медики удалили женщине гигантскую опухоль яичника. Об этом сообщает ГАУЗ «ЭГКБ №1»
.
В ходе сложного хирургического вмешательства врачи гинекологического отделения Перинатального центра удалили новообразование весом 17 килограммов, занимавшее всю брюшную полость пациентки. На первом этапе операции было эвакуировано 12 литров жидкости, содержавшейся в опухоли. Особую сложность представляло атипичное кровоснабжение новообразования из забрюшинного пространства, потребовавшее привлечения хирургов общего профиля.

После успешно проведенной операции и курса реабилитации пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.

До этого сибирячка почти год игнорировала боли внизу живота и вырастила гигантскую опухоль. Врачи удалили новообразование, занимавшее всю брюшную полость.

Ранее российские хирурги удалили юной девушке гигантскую кисту яичника.

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