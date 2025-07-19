Бездомный угрожал ножом сотрудникам деревенского магазина и попался полиции

В Челябинской области поймали мужчину, который угрожал сотрудникам деревенского магазина ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 17 июля в магазине, расположенном в деревне Казанцево. Правоохранителям поступило сообщение, что неизвестный мужчина, который вел себя неадекватно, угрожал работникам магазина ножом, а затем скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого 19 июля. Им оказался мужчина без определенного места жительства. На допросе он признал свою вину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и квалификации его действий. Подозреваемый в данный момент находится в отделе полиции.

Ранее в Челябинске мужчина ворвался в ветклинику с пистолетом, чтобы увидеть своего питомца.