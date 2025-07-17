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В Челябинске мужчина ворвался в ветклинику с пистолетом, чтобы увидеть своего питомца

Челябинец угрожал сотрудникам ветклиники пистолетом и поплатился
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Житель Челябинска пришел в ветклинику с пистолетом, чтобы посмотреть на свою собаку. Детали происшествия сообщает 74.ru.

Инцидент произошел 16 июля в ветеринарной клинике «Зоомакс». Администратор обсуждала с клиенткой состояние ее собаки, когда в помещение вошел супруг женщины с пневматическим пистолетом. Мужчина направил оружие на сотрудницу, настойчиво требуя показать питомца.

Девушка проводила посетителя до стационара, где он переключил внимание на ветеринара, повторяя вопрос о местонахождении питомца. Владелица собаки не поддержала действия мужа и попросила сотрудников вызвать полицию, что и было сделано. После этого супруги покинули клинику, не забрав животное.

Хулигана задержали через час, пистолет был изъят. Причины агрессивного поведения мужчина не объяснил. Известно, что тем же утром он уже навещал своего питомца и был удовлетворен лечением.

В полиции Челябинска уточнили, что на момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На челябинца составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ, ему грозит штраф до 1,5 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Ранее москвичка изрезала ножом чужого питбуля, который обнюхивал ее собаку.

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