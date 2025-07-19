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В США хотят разместить мигрантов в городах из палаток

WSJ: в США построят палаточные города для размещения мигрантов
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Jimin Kim/Global Look Press

Иммиграционная и таможенная полиция Соединенных Штатов Америки (ICE) планирует строительство палаточных городков для содержания нелегальных мигрантов с целью ускорения процесса их депортации. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации, чиновники администрации президента США Дональда Трампа пришли к выводу, что ограниченное количество мест для размещения нелегальных мигрантов препятствует увеличению темпов их депортации. В связи с этим планируется организовать до 100 тысяч койко-мест для размещения мигрантов к концу 2025 года. Издание напоминает, что ранее в июле Конгресс США выделил иммиграционной полиции $74 миллиарда на реализацию этих планов до 2029 года.

«В планах приоритет отдан возведению палаток, или «укрепленных мягких сооружений», как можно быстрее, чтобы быстро расширить возможности содержания под стражей на военных базах США и прилегающих к ним тюрьмах ICE», — отмечает газета.

Анонимные источники в ICE сообщили изданию, что данный подход является предпочтительным, поскольку он позволит создать больше мест для содержания мигрантов, вместо того, чтобы заниматься поиском «тюремных камер» по всей стране.

До этого в Верховном суде США проголосовали по проекту о депортации мигрантов в третьи страны.

Ранее восемь депортированных из США мигрантов-преступников оказались в Южном Судане.

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