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Агрессивный пациент вытолкнул фельдшера из машины скорой на ходу

В Ленобласти пациент вытолкнул из машины скорой на дорогу девушку-фельдшера
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Пациент вытолкнул фельдшера из движущейся машины скорой помощи на трассе в Ленинградской области, сообщает «Конкретно.ру».

Во вторник, 8 июля, бригада скорой помощи приехала на вызов в поселок Новоселье. Медики погрузили местного жителя в больницу и повезли в больницу. Уже в пути 39-летний мужчина начал вести себя агрессивно.

На 96 километре КАДа, в районе деревни Узигонты, неадекватный пациент вытолкнул 25-летнего фельдшера из машины на ходу. Девушка сильно ударилась о бордюр и получила получила перелом костей таза, в тяжелом состоянии ее доставили в Ломоносовскую ЦРБ.

Виновника инцидента задержали, в тот момент он был пьян. Сейчас мужчина находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее беременная избила фельдшера скорой помощи по пути в роддом в Нижнем Новгороде.

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