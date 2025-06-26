Мужчина погиб от удара молнии во время медового месяца

Во Флориде молния ударила в мужчину, стоявшего на мелководье в ясную погоду, спасти его не удалось. Об этом сообщает The Guardian.

29-летний Джейк Розенкранц проводил медовый месяц вместе со своей женой на популярном пляже New Smyrna Beach во Флориде. Он стоял в воде на мелководье, когда, несмотря на ясное небо, в него ударила молния.

«Непосредственно над нами не было шторма, он бушевал в нескольких милях от места трагедии», — рассказали очевидцы произошедшего.

На место прибыли медики, они оказали пострадавшему первую помощь, провели реанимационные мероприятия и доставили мужчину в больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Как отмечают местные СМИ, в этот же день от удара молнии пострадали еще два человека.

До этого в Кемеровской области у юноши остановилось сердце после удара молнии. 17-летний молодой человек направлялся домой во время грозы. В какой-то момент в землю рядом с ним ударила молния. Юноша потерял сознание. Свидетели пытались оказать пострадавшему первую помощь, затем все необходимые манипуляции сделали прибывшие на место медики. Однако спасти его не удалось.

Ранее молния ударила в смартфон мужчины прямо во время разговора.