Мужчина случайно отрезал себе стопы бензоинструментом в российском регионе

В Удмуртии спасли мужчину, который случайно отрезал себе стопы бензоинструментом и потерял много крови. Об этом сообщает БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»

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Инцидент произошел при работе с бензоинструментом. Мужчина нарушил технику безопасности и случайно перерезал себе обе ноги на уровне голени, что привело к ампутации стоп, повреждению сосудов и множественным переломам. Пострадавший поступил в больницу в критическом состоянии с массивной кровопотерей.

Медики провели экстренную операцию, включающую восстановление сосудов, фиксацию переломов и реконструкцию мягких тканей. После шести часов сложного хирургического вмешательства состояние пациента стабилизировалось. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей и проходит реабилитацию.

Ранее в Москве хирурги спасли мужчину, который отрезал себе четыре пальца бензопилой.