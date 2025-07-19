На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина случайно отрезал себе стопы бензоинструментом в российском регионе

В Удмуртии мужчина случайно отрезал себе стопы бензоинструментом
close
Depositphotos

В Удмуртии спасли мужчину, который случайно отрезал себе стопы бензоинструментом и потерял много крови. Об этом сообщает БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»
.

Инцидент произошел при работе с бензоинструментом. Мужчина нарушил технику безопасности и случайно перерезал себе обе ноги на уровне голени, что привело к ампутации стоп, повреждению сосудов и множественным переломам. Пострадавший поступил в больницу в критическом состоянии с массивной кровопотерей.

Медики провели экстренную операцию, включающую восстановление сосудов, фиксацию переломов и реконструкцию мягких тканей. После шести часов сложного хирургического вмешательства состояние пациента стабилизировалось. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей и проходит реабилитацию.

Ранее в Москве хирурги спасли мужчину, который отрезал себе четыре пальца бензопилой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами