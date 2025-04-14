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В Москве хирурги спасли мужчину, который отрезал себе четыре пальца бензопилой

В Москве хирурги 13 часов оперировали пациента с отрезанными пальцами
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Telegram-канал «Московская медицина»

Врачи Центра микрохирургии кисти Городской клинической больницы имени Ерамишанцева помогли пациенту, который ампутировал себе четыре пальца правой кисти циркулярной пилой. Об этом сообщает Минздрав Москвы.

Житель Сергиева Посада занимался домашними делами и случайно отрезал бензопилой четыре пальца на руке. После осмотра в районной клинике, пострадавшего направили на лечение в Москву, медики Центра хирургии кисти приняли решение о проведении хирургического вмешательства.

«Из-за механизма травматического отчленения и повреждения мягких тканей ампутированных сегментов операция проходила с техническими трудностями и длилась почти 13 часов: три ампутированных пальца были реплантированы полностью, а пятый палец (мизинец) ввиду дополнительных повреждений мягких тканей восстановить не представлялось возможным», — рассказали в больнице.

Восстановленные пальцы полностью прижились, спустя десять дней мужчина был выписан на амбулаторное лечение. Ему придется заново учиться писать правой рукой и пройти длительный курс реабилитации.

Ранее в Красноярском крае учитель лишился четырех пальцев на руке во время урока труда.

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