Свадебная декорация рухнула в миллиметре от российских молодоженов и упала на видеографа

В Нижневартовске во время свадьбы одна из декораций рухнула в миллиметре от молодоженов и упала на видеографа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент случился в самый трогательный момент торжества — во время первого танца молодоженов. Фотозона неожиданно обрушилась, едва не задев пару. Видеографу повезло меньше, конструкция упала ему прямо на голову.

В результате происшествие прервало праздник. Организаторам потребовался час на восстановление декораций. Молодожены потребовали полного возврата средств за оформление.

До этого в Подмосковье молодожены и гости получили ожоги из-за взрыва пиротехники на свадебной церемонии. Пострадавшие обвиняют в произошедшем специалиста-пиротехника, который, по их словам, опоздал на полтора часа и устанавливал оборудование в спешке.

Ранее упавшее дерево перерубило пополам свадебный лимузин в Сочи.