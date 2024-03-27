Упавшее дерево перерубило пополам свадебный лимузин

В Сочи на лимузин, который обслуживает свадьбы, свалилось огромное дерево. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Дерево почти перерубило пополам свадебный Hummer в Сочи. В городе вчера разгулялся шторм», — говорится в сообщении.

Судя по видео, дерево упало на автомобиль, когда он ехал по улице. У машины помята крыша и передние двери, разбиты стекла. О том, пострадал ли кто-нибудь из людей, не сообщается.

До этого стало известно, что в Курске у центрального рынка на улице Дзержинского взорвался автомобиль после ДТП. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза и он въехал в несколько машин.

Как уточнили в МЧС Курской области, загорелись автомобили УАЗ и Lada Largus. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что арестованные после теракта в «Крокусе» таксовали на автомобиле Hyundai Elantra.