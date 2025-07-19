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Нелегал дважды изнасиловал 15-летнюю соотечественницу в Петербурге

В Петербурге нелегала заподозрили в изнасилованиях 15-летней соотечественницы
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Depositphotos

В Петербурге 21-летнего нелегала заподозрили в двух изнасилованиях 15-летней соотечественницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Предварительно, последний инцидент произошел 4 июля в подъезде дома на улице Народной, а также ранее — в феврале в заброшенном здании. По заявлению 52-летнего отца пострадавшей, являющегося иностранцем, его 15-летнюю дочь дважды изнасиловал 21-летний соотечественник.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 18 июля у дома №57 по проспекту Большевиков. Установлено, что молодой человек прибыл в Россию в феврале 2025 года без регистрации и миграционного учета. В настоящее время он содержится в спецучреждении. Полиция составила административный протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее шестилетнего мальчика изнасиловали в петербургском санатории.

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