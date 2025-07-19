Популярный американский блогер IShowSpeed планирует тур по России

Популярный американский блогер IShowSpeed (Даррен Уоткинс) планирует тур по России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Утверждается, что стример выбирает между двумя маршрутами — от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга.

IShowSpeed точно проведет в России несколько прямых трансляций, каждая из которых будет посвящен одному городу — сейчас он ведет переговоры о встречах с известными российскими блогерами.

«На протяжении июля он посетил всю Восточную Европу. В планах остались только Россия и Азия», — говорится в сообщении.

IShowSpeed — американский блогер, известный своими скандальными выходками и реакциями на игры. У него более 42 млн подписчиков на YouTube, а всего на его соцсети подписано около 100 млн человек.

В августе 2023 года IShowSpeed избежал блокировки на YouTube за показанный в прямом эфире пенис. Инцидент произошел во время стрима по хоррор-игре Five Nights at Freddy's. Когда на экране резко появился персонаж по имени Чика, Уоткинс закричал от страха, а потом вскочил с кресла и начал совершать возвратно-поступательные движения, имитируя бурный половой акт.

Ранее IShowSpeed перепрыгнул через два спорткара во время стрима.