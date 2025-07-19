На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Популярный американский блогер IShowSpeed планирует тур по России

SHOT: американский блогер IShowSpeed приедет в Россию
true
true
true
close
ishowspeed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярный американский блогер IShowSpeed (Даррен Уоткинс) планирует тур по России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Утверждается, что стример выбирает между двумя маршрутами — от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга.

IShowSpeed точно проведет в России несколько прямых трансляций, каждая из которых будет посвящен одному городу — сейчас он ведет переговоры о встречах с известными российскими блогерами.

«На протяжении июля он посетил всю Восточную Европу. В планах остались только Россия и Азия», — говорится в сообщении.

IShowSpeed — американский блогер, известный своими скандальными выходками и реакциями на игры. У него более 42 млн подписчиков на YouTube, а всего на его соцсети подписано около 100 млн человек.

В августе 2023 года IShowSpeed избежал блокировки на YouTube за показанный в прямом эфире пенис. Инцидент произошел во время стрима по хоррор-игре Five Nights at Freddy's. Когда на экране резко появился персонаж по имени Чика, Уоткинс закричал от страха, а потом вскочил с кресла и начал совершать возвратно-поступательные движения, имитируя бурный половой акт.

Ранее IShowSpeed перепрыгнул через два спорткара во время стрима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами