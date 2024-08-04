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Американский блогер перепрыгнул через два спорткара во время стрима

Появилось видео, как американский блогер прыгает через два едущих спорткара

В США блогер IShowSpeed перепрыгнул через два спортивных автомобиля во время онлайн-стрима, сообщает Telegram-канал No Limits.

На видеозаписи видно, как блогер в красной футболке и шортах дает команду водителю, и, как только автомобиль Lamborghini на большой скорости подъезжает к нему, прыгает вверх. В это время машина благополучно проезжает под ним. Спустя несколько секунд он проделывает тот же трюк с другим спорткаром. Успешно пропустив другую машину, он громко кричит и радуется совершенному. Блогера поздравили зрители, стоящие на тротуаре.

Трюки были проведены на участке обычной городской улицы, которая была перекрыта на время проведения заездов.

До этого в России выставили на продажу редкую «Волгу» с мотором V8, автоматической коробкой передач и бутафорской педалью сцепления. Такие машины выпускал ГАЗ в рамках мелкосерийного производства для КГБ СССР.

Ранее в Тынде трактор вломился в киоск с фруктами и попал на видео.

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