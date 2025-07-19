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Польша заявила о якобы активности российской авиации на границе со страной

Польша поднимала в небо истребители из-за якобы активности авиации России
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Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Военные Польши подняли в небо истребители якобы из-за активности российских самолетов близ воздушного пространства страны. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

Отмечается, что в соответствии с действующими порядками оперативный командующий принял решение о том, чтобы подготовить к работе «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

Через четыре часа польское командование оповестило, что действия военной авиации в воздушном пространстве республики были остановлены в связи со «снижением уровня угрозы ракетных ударов».

В заявлении также говорится, что военные Польши постоянно наблюдают за обстановкой на территории соседней Украины и находятся в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

В последний раз Польша поднимала в небо свои самолеты из-за «активности России» 12 июля. По это же причине самолеты были подняты в воздух 9 июля.

Ранее истребители ВВС Британии подняли в небо из-за российского Ил-20.

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