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В жилом доме в Иркутске произошла разгерметизация электронагревательного котла

МЧС: два человека пострадали при взрыве электронагревательного котла в Иркутске
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Разгерметизация электронагревательного котла произошла в одной из квартир 16-этажного жилого дома в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Иркутской области в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что здание находится на улице Севастопольской. ЧП произошло в квартире на втором этаже.

«Пострадали 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Их госпитализировали», — говорится в заявлении.

Из него следует, что еще 19 человек самостоятельно эвакуировались из жилого дома.

На место происшествия прибыли девять сотрудников экстренных служб и три единицы техники. Специалисты зафиксировали повреждения в трех квартирах — в них оказались выбиты окна и две входные двери, а также были разрушены перегородки и перекрытие между квартирами первого и второго этажей.

Пресс-служба администрации Иркутска в Telegram-канале уточнила, что у пострадавшей женщины диагностировали раны рук и ног. У подростка выявили перелом ноги.

Ожидается, что в ближайшее время управляющая компания обследует все системы поврежденного дома и примет решение о проведении восстановительных работ.

Ранее в жилом доме в Свердловской области произошел взрыв газа.

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