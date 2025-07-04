Осужденному по ошибке на 400 лет выплатили компенсацию

Житель штата Флорида (США) получил 1,7 млн долларов (более 134 млн рублей) в качестве компенсации от властей за несправедливо вынесенный в отношении него приговор, из-за которого он провел в заключении 34 года. Об этом сообщает 7News.

59-летнего Сидни Холмса освободили в 2023 году после того, как его дело пересмотрели и мужчина был полностью оправдан.

«Нет никаких доказательств, связывающих мистера Холмса с ограблением. В круг подозреваемых он попал по ошибке», — заявил адвокат мужчины на суде.

В июне 1988 года Холмса обвинили в вооруженном ограблении рядом с супермаркетом. Несмотря на то, что мужчина заявлял, что ни разу не был в этом магазине и рядом с ним, а его алиби подтвердили шесть человек, он попал под подозрение. Мужчина уверен, что все дело в его автомобиле, который был похож на авто на месте ограбления. Холмс рассказал, что в день инцидента был со своими детьми и отцом.

Несмотря на невиновность, жителя Флориды приговорили к 400 годам заключения. В 2020 году Холмс обратился в отдел проверки обвинительных приговоров. По итогам проверки прокуратура подтвердила, что он не несет ответственности за это преступление. Мужчина заявил, что не держит ни на кого зла и надеется вернуться к нормальной жизни благодаря помощи от государства.

Ранее в США отсидевший 27 лет из-за ошибки следствия американец Томас Малик потребовал компенсации в $50 млн от администрации Нью-Йорка и двух частных детективов.