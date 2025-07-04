На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Осужденному по ошибке на 400 лет выплатили компенсацию

В США ошибочно осужденному на 400 лет выплатили почти 2 миллиона долларов
true
true
true
close
Shutterstock

Житель штата Флорида (США) получил 1,7 млн долларов (более 134 млн рублей) в качестве компенсации от властей за несправедливо вынесенный в отношении него приговор, из-за которого он провел в заключении 34 года. Об этом сообщает 7News.

59-летнего Сидни Холмса освободили в 2023 году после того, как его дело пересмотрели и мужчина был полностью оправдан.

«Нет никаких доказательств, связывающих мистера Холмса с ограблением. В круг подозреваемых он попал по ошибке», — заявил адвокат мужчины на суде.

В июне 1988 года Холмса обвинили в вооруженном ограблении рядом с супермаркетом. Несмотря на то, что мужчина заявлял, что ни разу не был в этом магазине и рядом с ним, а его алиби подтвердили шесть человек, он попал под подозрение. Мужчина уверен, что все дело в его автомобиле, который был похож на авто на месте ограбления. Холмс рассказал, что в день инцидента был со своими детьми и отцом.

Несмотря на невиновность, жителя Флориды приговорили к 400 годам заключения. В 2020 году Холмс обратился в отдел проверки обвинительных приговоров. По итогам проверки прокуратура подтвердила, что он не несет ответственности за это преступление. Мужчина заявил, что не держит ни на кого зла и надеется вернуться к нормальной жизни благодаря помощи от государства.

Ранее в США отсидевший 27 лет из-за ошибки следствия американец Томас Малик потребовал компенсации в $50 млн от администрации Нью-Йорка и двух частных детективов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами