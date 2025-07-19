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Мужчина напал на ребенка в российском городе и силой удерживал его

В Новосибирске мужчина напал на ребенка на улице и силой удерживал его
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В Новосибирске мужчина напал на ребенка и удерживал его, пока мальчику не удалось сбежать. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Моя Первомайка».

Инцидент произошел 16 июля. Согласно записи с камер наблюдения, мужчина вместе с мальчиком в голубой футболке догнали высокого подростка в футболке такого же цвета. Мужчина начал удерживать школьника, применяя физическую силу, пока тому не удалось вырваться и убежать. Пока агрессор удерживал ребенка, за ними следовала толпа других детей.

Все случилось во дворе дома по улице Одоевского, сообщает NGS.ru. Предположительно, конфликт мог начаться из-за того, что пострадавший ребенок облил сына нападавшего йогуртом. Полицейские проводят проверку по факту случившегося, в данный момент участников инцидента ищут.

Ранее семейная пара с детьми напала на девушек из-за музыки на озере под Челябинском.

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