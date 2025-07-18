Россиянка испугалась уголовной ответственности и отдала аферистам 13,5 млн рублей

Жительница Владимирской области стала жертвой мошенников, поверив в возбуждение фейкового уголовного дела. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама пострадавшая, неизвестный представился «сотрудником ФСБ» и стал запугивать. По его словам, женщина якобы сотрудничала с мошенниками, поэтому ее могут привлечь к ответственности.

«Чтобы избежать «неприятной ситуации», порекомендовал обналичить все имеющиеся на банковских счетах денежные средства и передать их «сотруднику» в условленном месте», – сообщается в публикации.

Испугавшись, женщина выполнила все инструкции и передала курьеру 13,5 миллиона рублей. Только спустя время она обратилась в полицию.

Сотрудники МВД задержали 29-летнего жителя Москвы, который, предположительно, забрал у пострадавшей деньги. Известно, что после встречи он перевел деньги на счета кураторов. Он дал признательные показания, на данный момент он находится под арестом.

Ранее Сбер зафиксировал рост мошеннических звонков с иностранных номеров.