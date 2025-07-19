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Бывший начальник российской колонии потребовал вернуть его звание после помилования

Осужденный за взятки экс-глава ИК в Тюмени Чурсин просил вернуть ему звание
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Бывший начальник тюменской исправительной колонии №1 Игорь Чурсин, осужденный за коррупцию, но помилованный после участия в СВО, безуспешно добивается восстановления в звании полковника внутренней службы. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся у РИА Новости.

После помилования в 2022 году со снятием судимости Чурсин обращался за восстановлением звания в ФСИН и суды, но получил отказы. В апелляционном определении поясняется, что освобождение от наказания не отменяет вину и не аннулирует законность лишения звания.

По данным следствия, в 2016-2019 годах Чурсин получил взятки на сумму свыше 11,8 млн рублей. В обмен он предоставлял заключенным специальные и более комфортабельные условия – «квартиры» на территории колонии с интернетом и бытовой техникой. Также он использовал труд заключенных для изготовления мебели и кованых изделий.

В 2020 году суд приговорил его к восьми годам колонии и лишил звания.

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