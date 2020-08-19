Экс-начальника тюменской колонии осудили на восемь лет за получение взяток

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Бывший начальник тюменской исправительной колонии Игорь Чурсин получил восемь лет колонии строгого режима за получение взяток от заключенных, передает пресс-служба СК России.

Суд признал его виновным по следующим статьям УК России: ст. 290 (получение взятки), ст. 286 (превышение должностных полномочий), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов).

Cледствие установило, что двое осужденных за особо тяжкие преступления передали Чурсину взятки в размере около 2,4 млн рублей за создание «комфортных» условий содержания. Начальник колонии получал их с марта 2016-го по май 2019-го года. За это Чурсин предоставил осужденным отдельные жилые помещения, находящиеся в цехе на территории учреждения, скрытые от посторонних. Заключенные проживали в «квартирах». У них был телефон, телевизор, интернет и холодильник. Кроме того, один из осужденных дал взятку руководителю данного исправительного учреждения в размере 700 тысяч рублей для организации на территории колонии продажу другим осужденным продуктов питания, которые хранились в отведенной ему «квартире».

Помимо этого, следователи выяснили, что с января по апрель 2016 года осужденный, отбывающий срок за вымогательство, отдал Чурсину 150 тысяч рублей за то, что тот поддержит ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Также начальник колонии признан виновным в незаконном хранении порядка 2 тыс. 200 боевых патронов, которые ранее были им приобретены.

Отмечается, что Чурсин осужден и по другим преступлениям.

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