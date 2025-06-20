В Калуге мужчина приставал к двум 15-летним школьникам в хозпостройке

В Калуге мужчину арестовали за надругательство над 15-летними школьниками

В Калуге мужчину подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в хозяйственной постройке на улице Дзержинского. По версии следствия, местный житель надругался над двумя 15-летними подростками.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лиц, не достигших 16 лет.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал мужчину. Продолжается расследование всех обстоятельств случившегося», – сообщается в публикации.

До этого на Алтае поймали подозреваемого в изнасиловании ученика четвертого класса. 47-летний местный житель предложил мальчику, с которым ранее не был знаком, покурить. Во время беседы он завлек ребенка к себе домой, где надругался.

Подозреваемого поймали. Выяснилось, что его уже привлекали к ответственности, в том числе и за изнасилования.

Ранее сообщалось, что детский терапевт сидела в чатах для педофилов и распространяла ролики непристойного характера с детьми.