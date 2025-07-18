В России планируют создать сервис для подготовки к ЕГЭ

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ планируют создать онлайн-сервис для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский, передает РИА Новости.

«С Минпросвещения совместно прорабатываем сервис, когда у нас будет размещен определенный тренажер, где будут задания Единого государственного экзамена...» — сказал он в ходе заседания совета комитета Госдумы по молодежной политике.

По словам Кругленького, тренажер позволит выявлять определенные дефициты в подготовке студента. Сообщается, что обучающиеся также получат определенные материалы в рамках работы над ошибками во избежание их повторения во время самого экзамена.

До этого РБК со ссылкой на данные Рособрнадзора сообщило, что за последние четыре года средний балл ЕГЭ вырос по шести предметам. Агентство провело анализ показателей сдачи среди школьников в 2022 и 2025 годах.

Согласно аналитике, средний балл по математике вырос с 56,9 до 62,1, по биологии — с 50,1 до 54,5, по физике — с 54,1 до 61,8, по химии — с 54,2 до 58,2, по литературе — с 60,7 до 61,9, а также по географии — с 54,6 до 54,9.

Ранее Кравцов оценил проведение ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году.