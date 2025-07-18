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«И даже попрыгали»: в Липецке рыбак впал в кому после избиения подростками из-за замечания

В Липецке подростков подозревают в нападении на рыбака
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Telegram-канал Липецк с огоньком

Рыбак из Липецка пострадал, сделав замечание местным подросткам. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Инцидент произошел на проспекте Мира. По данным портала, 58-летний мужчина направлялся на рыбалку, по пути к нему подошли подростки и стали задирать. После того, как мужчина огрызнулся, школьники якобы стали наносить удары.

«Избили и даже попрыгали», – сообщается в публикации.

На кадрах, опубликованных в местных пабликах, заметно, что в избиении участвуют три человека.

После произошедшего мужчину госпитализировали в состоянии комы, он в реанимации. Специалисты диагностировали сотрясение мозга, перелом ребер и другие травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц. Известно, что одному из подозреваемых 16 лет, второму – 15. Молодых людей отправили под стражу. Информация о третьем не уточняется.

Ранее дагестанские подростки в подъезде дома подожгли облитую бензином кошку.

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