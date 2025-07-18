Экс-главу района в Ингушетии обвиняют в присвоении имущества муниципалитета

Экс-главу района в Ингушетии будут судить за присвоение имущества муниципалитета

Прокуратура Республики Ингушетия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Назрановского района, которого обвиняют в присвоении муниципального имущества, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам следствия, в августе 2019 года и сентябре 2021 года глава Назрановского района незаконным путем приобрел права на два земельных участка, общая стоимость которых оценивается в более чем 38 миллионов рублей.

«Впоследствии он организовал строительство здания для нужд муниципалитета на одном из этих земельных участков за счет средств местного бюджета, а затем, злоупотребив своим служебным положением, безвозмездно обратил вверенное ему имущество в свою собственность, присвоив цокольный этаж здания», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, оценивается в сумму более 11 миллионов рублей.

В региональном Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации (СУ СК РФ) добавили, что бывшему чиновнику предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Хищение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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