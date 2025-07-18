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В ООН не хватает средств на помощь беженцам по всему миру

ООН сокращает помощь беженцам по всему миру из-за нехватки средств
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Bascar/Shutterstock/FOTODOM

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило о приостановке операций по перемещению беженцев из приграничных регионов в более безопасные районы на территории Чада и Южного Судана в связи с острой нехваткой финансовых ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад УВКБ.

В докладе указывается на то, что из-за сложной доступности многих районов, где находятся беженцы, осложняется процесс оказания необходимой им помощи. Подчеркивается, что сокращение финансирования гуманитарных программ может привести к тому, что до 11,6 миллионов беженцев и других лиц, вынужденных покинуть свои дома, в текущем году лишатся доступа к прямой гуманитарной помощи. Это составляет примерно треть от общего числа людей, получивших помощь от УВКБ в прошлом году.

В 2025 году объемы основных программ помощи, реализуемых УВКБ, уже были сокращены на $1,4 миллиарда. Общие финансовые потребности УВКБ на текущий год оцениваются в $10,6 миллиарда. К середине текущего года удалось привлечь лишь 23% от необходимой суммы.

До этого сообщалось, что в связи с необходимостью сокращения расходов Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев планирует уволить около 3,5 тысячи сотрудников.

Ранее стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования.

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