В Британии открыли первую государственную больницу для зависимых от вейпа детей

В Ливерпуле открылась первая в Англии клиника для помощи подросткам, зависимым от вейпинга, пишет The Guardian.

Детская больница Alder Hey в Ливерпуле запустила специализированную службу по отказу от вейпинга для подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Это первая подобная клиника в Англии, созданная в рамках Национальной службы здравоохранения (NHS) для борьбы с растущей проблемой никотиновой зависимости среди молодежи.

Согласно данным организации Action on Smoking and Health (ASH), вейпинг среди подростков значительно вырос за последние годы. В 2023 году 18% детей в возрасте от 11 до 18 лет пробовали электронные сигареты, что меньше, чем 20% в 2022 году, но больше, чем 13% в 2019 году. При этом около 7,2% подростков сообщили, что регулярно используют вейпы.

«Тревожный рост числа молодых людей, увлекающихся вейпингом, и неопределенность относительно долгосрочных последствий этой привычки требуют срочных мер. Наша клиника призвана оказать поддержку тем, кто страдает от никотиновой зависимости, и помочь им отказаться от этой привычки», — рассказала профессор Рейчел Исба, консультант по педиатрической медицине.

Лечение в клинике будет индивидуальным и может включать никотинзаместительную терапию, психологическую поддержку, а также помощь в преодолении давления со стороны сверстников. Сотрудники больницы также работают со школами, чтобы собрать данные о масштабах проблемы и адаптировать свои методы.

Одной из сложностей является отсутствие достаточных данных о влиянии вейпинга на молодых людей. В некоторых случаях подростки могут быть зависимы не от никотина, а от самого процесса использования электронных сигарет. Кроме того, проблема усугубляется распространением нелегальных вейпов. По данным фонда Alder Hey, каждая шестая электронная сигарета, конфискованная в школах, содержала синтетические материалы в смеси, что значительно осложняет лечение таких случаев.

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